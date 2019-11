Bei den diesjährigen American Music Awards könnte Taylor Swift (29) Geschichte schreiben! Die Sängerin dürfte es bereits gewohnt sein, mit ihrer Musik Rekorde zu brechen. Schon im vergangenen Jahr ließ sie bei der Preisverleihung Whitney Houston (✝48) hinter sich: Keine Frau hat jemals so viele Auszeichnungen gewonnen, wie TayTay. Jetzt sieht es so aus, als könnte sie einen weiteren Spitzenwert überbieten und damit Michael Jackson (✝50) vom Thron schubsen!

Am Mittwoch gaben die American Music Awards via Twitter bekannt, dass die 29-Jährige als "Künstlerin des Jahrzehnts" ausgezeichnet wird. Das ist schon die 24. Trophäe, die die "Shake It Off"-Interpretin mit nach Hause nehmen darf. Das hat bisher nur Michael Jackson geschafft. Sollte Taylor neben dem Preis für die "Künstlerin des Jahrzehnts" noch in einer weiteren Kategorie gewinnen, hätte sie Jackos Rekord also gebrochen. Dann wäre Taylor nicht nur die Frau mit den meisten Auszeichnungen, sondern die größte Abräumerin überhaupt.

Tatsächlich stehen die Chancen für den Rekordsieg der Pop-Sängerin gar nicht schlecht. Zusätzlich zu ihrer Sonderauszeichnung ist Taylor nämlich noch in fünf weiteren Kategorien nominiert. Sie könnte noch den Preis für das "Beste Musikvideo", "Beste weibliche Künstlerin", "Bestes Album", "Bester Künstler" und "Künstler des Jahres" gewinnen. Ob Taylor eine dieser Trophäen ergattern kann, wird aber erst während der Award-Show bekannt gegeben.

