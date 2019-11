An Halloween gilt vor allem eines: auffallen um jeden Preis! Immerhin setzen sich die Stars und Sternchen teilweise über Wochen mit ihren Kostümen für die Nacht der lebenden Toten auseinander, ein wenig Aufmerksamkeit muss da schon drin sein. Von schaurig bis sexy war in Sachen Verkleidung in der vergangenen Nacht alles dabei – aber wer kreierte eigentlich den coolsten Look? Promiflash stellt euch die auffallendsten Verkleidungen der deutschen Reality-Stars vor!

Auf Instagram inszenierten die Promis allesamt eine gruslige Atmosphäre. Besonders konnte dabei Gerda Lewis (26) punkten. Die amtierende Bachelorette verkleidete sich als Horror-Braut und brachte ihre Fans damit zum Schaudern. In die aufwendige Kostümierung warf sich die Blondine allerdings nur für das Foto, den Halloween-Abend verbrachte Gerda ganz entspannt mit ihren Freundinnen zu Hause. Nicht weniger gruselig wirkten Andrej Mangold (32) und Freundin Jennifer Lange (26). Die beiden ließen sich als Joker und Harley Quinn inszenieren.

Etwas dezenter hielten es Oliver Sanne (33) und Alexander Hindersmann (31). Der Rosenkavalier aus dem Jahr 2015 ließ sich blutige Wunden ins Gesicht schminken und nutzte weiße Kontaktlinsen für den ultimativen Halloween-Look. Gemeinsam mit Freunden und seiner Partnerin Jil machte der Ex-Rosenkavalier Party. Alex setzte ebenfalls ausschließlich auf eine Veränderung des Gesichts und ließ sich ein angsteinflößendes Skull-Make-up verpassen. Laut eigener Aussage auf Instagram sei es seit Jahren das erste Mal, dass er zur Nacht vor Allerheiligen mal wieder feiern gehe.

Jennifer Frankhauser (27) setzte in diesem Jahr auf eine Mischung aus sexy und gruselig. Sie verkleidete sich als mit Blut verschmierte Krankenschwester und verbrachte den Abend mit ihrer Familie und ihrem neuen Freund. Ihre Halbschwester Dani (33) scheint den Abend ruhiger verbracht zu haben. Auf den sozialen Medien finden sich keinerlei Anzeichen einer Party. Auf ein schauriges Tutorial verzichtete die Katze trotzdem nicht. Auf Instagram kann man ihr Halloween-Make-up nachschminken.

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jennifer Lange

Instagram / oliversanne.coaching Ex-Bachelor Oliver Sanne

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann an Halloween 2019

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Dschungelcamp-Siegerin

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger an Halloween 2019



