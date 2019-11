Ist das vielleicht das niedlichste Halloween-Foto des Jahres? Am Donnerstag war es wieder so weit: Die Stars und Sternchen schmissen sich in kunstvolle Outfits, um den vermutlich gruseligsten Tag des Jahres zu feiern. Während viele Promis wie Heidi Klum (46) dabei auf schaurige Kostüme setzten, sorgten Alec (61) und Hilaria Baldwin (35) für ein zuckersüßes Kontrast-Programm: Sie und ihre Kids gingen als farbenfrohe Einhörner.

Auf ihrem Instagram-Account teilte Hilaria ein kunterbuntes Foto ihrer Rasselbande. Sie, Alec und die vier gemeinsamen Kinder tragen alle einen Einhorn-Overall – sogar ihre zwei Hunde haben ein passendes Kostüm bekommen. Vor allem Nesthäkchen Romeo (1) scheint sich pudelwohl in der Verkleidung zu fühlen. Auf Papas Arm strahlt der Einjährige in die Kamera. Der 61-Jährige trägt über seinem pink-blauen Jumpsuit ein schwarzes T-Shirt mit dem Schriftzug: "Tun wir einfach so, als sei ich ein Einhorn."

Ob sich die Baldwins auch im nächsten Jahr wieder als Fabelwesen kostümieren? Zumindest müssten sie dann ein Outfit mehr kaufen, denn: Hilaria erwartet demnächst ihr fünftes Kind. Nach einer Fehlgeburt im April verkündete die 35-Jährige im September, dass sie wieder schwanger sei.

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Romeo, Leonardo und Carmen Baldwin

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit Babybauch

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de