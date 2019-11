Großer Trubel für Bibi Claßen (26)! Mit dieser News überrumpelten die YouTuberin und ihr Mann Julian (26) ihre Fans am Sonntag geradezu: Das Paar erwartet sein zweites Kind. Tausende liebe Kommentare, unter anderem von Plattform-Kollegen wie Paola Maria (26) und Dagi Bee (25), sammelten sich seit der Verkündung unter dem Beitrag. Die Schwangere selbst kann das enorme Feedback kaum fassen und wandte sich nun aufgeregt an ihre Unterstützer.

An manche Dinge gewöhnt man sich wohl nie: Auch wenn die Kölnerin schon seit vielen Jahren im Netz von ihren Fans gefeiert wird, hauen die unzähligen Rückmeldungen auf Bibis Baby-News die werdende Zweifach-Mama total um. "Das ist echt gerade so verrückt. Seitdem das Video und die Fotos online gegangen sind, hängen Julian und ich eigentlich die ganze Zeit nur da und lesen eure Kommentare und freuen uns einfach mega über euer tolles Feedback", sagte die 26-Jährige in einer Instagram-Story. Ihr Mann dagegen ließ Bilder sprechen und teilte auf seinem Kanal einen süßen Knuddel-Clip mit Bibi und Söhnchen Lio (1).

Monatelang hatte sich die Brünette, die aktuell in der 20. Schwangerschaftswoche ist, stets in weite Pullover und Shirts gehüllt – niemand sollte ihr süßes Geheimnis vorzeitig aufdecken. Nach der Baby-Bekanntgabe schmiss sich Bibi nun direkt in ein enges Top. "Heute ist einfach der allererste Tag, wo ich wirklich mal was Figurbetontes angezogen habe, seitdem ich schwanger bin. Endlich wieder enge Kleidung tragen, kann die ganzen Schlabber-Pullis nicht mehr sehen", scherzte die Influencerin strahlend.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi und Lio Claßen im Juni 2019

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian, Lio und Bibi Claßen

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke, YouTube-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de