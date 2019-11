Das würden sich wohl unzählige Frauen wünschen! Frauenschwarm und Hollywood-Liebling Leonardo DiCaprio (44) hat sich jetzt mit Umweltaktivistin Greta Thunberg getroffen. Der Schauspieler, der schon seit über zwei Jahrzehnten erfolgreich im Business ist, setzt seine Bekanntheit und Reichweite seit langer Zeit auch für die Umwelt ein. Dass die 16-Jährige den Weltstar mal treffen würde, hätte sie wohl selbst nie gedacht!

Auf Instagram teilt der 44-Jährige jetzt ein Foto von sich und der jungen Aktivisten – dazu schreibt er: "Greta Thunberg ist die Anführerin unserer Zeit geworden. [...] Ich hoffe, dass die Botschaft von Greta ein Weckruf für alle Anführer der Welt ist, dass die Zeit der Untätigkeit vorbei ist." Für Leo sei es eine Ehre, mit ihr Zeit zu verbringen. Dank ihr und anderen jungen Aktivisten könne er wieder optimistischer in die Zukunft schauen.

"Sie und ich haben uns verpflichtet, uns gegenseitig zu unterstützen, in der Hoffnung, eine bessere Zukunft für unseren Planeten zu sichern", schreibt der Schauspieler in seinem Post. Über vier Millionen Likes hat das gemeinsame Bild der Bekanntheiten inzwischen schon bekommen – es wird wohl beide freuen, dass sein Appell für die Umwelt so gut ankommt.

Getty Images Greta Thunberg während ihrer Rede vor den Vereinten Nationen im September 2019

Getty Images Schauspieler Leonardo DiCaprio

Getty Images Leonardo DiCaprio hält bei einer Gala in der Jackson Park Ranch einen Vortrag

