Nicht einmal ihre größten Supporter ahnten Bibi Claßens (26) Nachwuchs-News! Am Sonntagvormittag flashten die YouTuberin und Ehemann Julian (26) ihre Community mit einer süßen Verkündung: Das Paar bekommt nach dem ersten gemeinsamen Kind Lio (1) ein zweites Mal Nachwuchs. Bibi ist aktuell sogar schon im sechsten Monat und hat damit die Hälfte der Schwangerschaft hinter sich – bis jetzt schaffte sie es, das süße Geheimnis für sich zu behalten. Dementsprechend erstaunt zeigen sich jetzt auch die Fans der Web-Bekanntheit!

Keine Spekulationen, keine mysteriösen Postings: Bibi und Julian gingen am Wochenende geradeheraus mit ihrem Babyglück an die Öffentlichkeit. Die Promiflash-Leser hatten das nicht kommen sehen: In einer Umfrage gaben 77,8 Prozent von über 4.000 Usern an, von der News total überrascht worden zu sein. Dagegen kam die freudige Botschaft für 22,1 Prozent (Stand: 3.11.2019, 15:45 Uhr) gar nicht unerwartet.

Dagegen gratulierten viele Influencer- und YouTuber-Kollegen der 26-Jährigen ziemlich verblüfft. "Whaaaaat, das ist ja krass! Glückwunsch", jubelte beispielsweise Kayef (24) in den Kommentaren. Ana Johnson (26) äußerte sich ähnlich. "Oh mein Gott, waaaaaaaas?Alles, alles Gute der Welt!", schrieb die Blondine.

ActionPress Bibi Claßen bei "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell mit Kai Pflaume", 2019

Anzeige

Instagram / kayefofficial Kayef, Sänger

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Ana Johnson bei der Glow in Berlin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de