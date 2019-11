Die Zeiten, in denen die Turteltäubchen Kim Kardashian (39) und Kanye West (42) alleine durchs Leben gingen, sind längst vorbei. Mit den vier Kindern ist im luxuriösen Eigenheim der berühmten Familie ganz schön viel los. Doch wie es scheint, hat das männliche Oberhaupt noch immer nicht genug. Wenn es nach dem “Jesus is King”-Rapper geht, könnte es nämlich durchaus noch weiteren Nachwuchs geben.

Für Kanye läuft es gerade sowohl beruflich als auch privat rund. “Es ist mehr als cool. Es ist himmlisch. Es ist toll. Es ist großartig”, schwärmte er beim Carpool Karaoke des Formats The Late Late Show gegenüber Moderator James Corden (41) über sein Leben. Doch etwas könnte zum Glücklichsein noch fehlen: weiterer Familienzuwachs. “Das Beste, was du haben kannst, ist, so viele Kinder wie möglich”, erklärte der 42-Jährige. Um genau zu sein, wünsche er sich insgesamt sieben Kids. Ob Kim da allerdings mitspielen wird und seine Familie tatsächlich weiter wachsen wird, steht noch in den Sternen.

Ohne die Zustimmung der 39-jährigen Reality-Queen wird im Hinblick auf eine Familienerweiterung sicherlich nicht viel passieren. In einer aktuellen Folge von Keeping up with the Kardashians verriet diese sogar – vermutlich zum Leidwesen der Rap-Ikone – dass die Familienplanung bei ihr abgeschlossen ist.

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West 2016

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

