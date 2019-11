Hochzeit auf den ersten Blick räumt volle Kanne ab! Ende Oktober ging Deutschlands wohl größtes TV-Sozialexperiment in die sechste Runde. Darin verkuppelt ein Experten-Team – bestehend aus der Psycholanalytikerin Dr. Sandra Köhldorfer (38), Sexualtherapeutin Beate Quinn und Matching-Profi Markus Ernst – heiratswillige Singles, die sich dann bei ihrer allerersten Begegnung auf dem Standesamt das Jawort geben. Während bereits die erste Folge der neuen Staffel enorm viele Zuschauer vor die Bildschirme lockte, konnte die zweite Episode die guten Quoten sogar nochmals toppen! Worin liegt das Geheimnis des großen Erfolges von "Hochzeit auf den ersten Blick"?

Wie das Presseportal berichtete, erreichte die Kuppelshow vergangenen Sonntag einen Marktanteil von guten 14, 6 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen – im Vergleich zur vorherigen Quote nochmals eine deutliche Steigerung! Aber woran liegt es, dass sich "Hochzeit auf den ersten Blick" einer wachsenden Beliebtheit erfreut? Möglicherweise ist das ein kleines bisschen dem leichten Bekanntheitsgrad von Cindy (31) und Alex zu verdanken, die beide bereits Kamera-Erfahrung mitbringen. Während die Marine-Soldatin aus Berlin 2016 bei Der Bachelor um die Rose von Leonard Freier (34) buhlte, suchte der Essener sein Glück bei "First Dates - Ein Tisch für zwei". Dass ihre Fans für einen Quotenhöhenflug sorgen, ist also gar nicht so abwegig.

Laut Frau Köhldorfer könnte im Zeitalter von Tinder und Co. aber auch die allgemeine Sehnsucht nach Liebe und Verbindlichkeit eine große Rolle spielen. "Wir sind Beziehungswesen und brauchen emotionale Geborgenheit, Stabilität und Kontinuität", erläuterte die gebürtige Österreicherin ihren Punkt. Durch die Eheschließung vor laufender Kamera setzen die Paare auf Anhieb ein Zeichen für mehr Verbindlichkeit. Für das Publikum ist es deshalb spannend, ihren Werdegang als Team von Anfang an mitzuverfolgen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alex bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick", 2019

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Melissa und Philipp bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 / Stefan Hobmaier Die Beziehungsexperten Markus Ernst, Dr. Sandra Köhldorfer und Beate Quinn

Anzeige

Glaubt ihr, dass der Erfolg von "Hochzeit auf den ersten Blick" Cindy und Alex zu verdanken ist? Ja, davon gehe ich auf jeden Fall aus. Nein, das glaube ich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de