Die GZSZ-Fans können sich auf ein Wiedersehen mit Joana Schümer (50) freuen! In der Vorabendserie mimt die Schauspielerin seit August 2016 die Geschäftsfrau Rosa Lehmann, die Mutter von Chris (Eric Stehfest, 30) und Felix (Thaddäus Meilinger, 37) und stattet dem Kolle-Kiez demnächst wieder einen Besuch ab. Was viele Zuschauer vielleicht noch nicht wussten: Das ist nicht Joanas erste Rolle in einer RTL-Serie. Die Karriere der Hamburgerin begann bei "Balko".

Die Krimiserie rund um Kommissar Balko (Jochen Horst) und seine Kollegen feierte vor allem in den Neunzigern große Erfolge. Die ersten Episoden flimmerten bereits im März 1995 über die Mattscheiben, die letzten wurden im April 2006 ausgestrahlt. Alte Archiv-Bilder beweisen nun: Auch Joana war Teil des Casts. Sie spielte in den ersten zwei Jahren die Journalisten Colette, die mit dem Gesetzeshüter liiert war. 1995 verließ sie die Serie.

Außerdem war die 50-Jährige auch in der ersten deutschsprachigen Telenovela Bianca – Wege zum Glück zu sehen. Dort verkörperte sie Marlen Heilmann, eine ehemalige Assistentin der Wellinghoff-Bank, die von 2004 bis 2005 in mehrere Liebesdramen verstrickt war.

RTL / Rolf Baumgartner Sunny (Valentina Pahde), Rosa (Joana Schümer) und Felix (Thaddäus Meilinger) bei GZSZ

Walter Ramirez / ActionPress Joana Schümer und Jochen Horst, "Balko"-Darsteller

RTL / Rolf Baumgartner Rosa (Joana Schümer) und Chris (Eric Stehfest) bei GZSZ

