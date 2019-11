Hat Rob Kardashian (32) etwa eine neue Frau an seiner Seite? Es war schon eine kleine Sensation: Zu Halloween ließ sich der Kardashian-Nachkomme tatsächlich mal wieder blicken. Bereits seit Längerem hatte sich Rob komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und war äußerst selten zu den zahlreichen Mega-Veranstaltungen des bekannten Kardashian-Jenner-Clans erschienen. Für Kendall Jenners (24) Halloween-Geburtstagsparty machte er jetzt eine Ausnahme – und wurde dabei direkt in einer interessanten Pose abgelichtet: Die Aufnahmen lassen vermuten, dass Rob mit Kylie Jenners (22) bester Freundin Anastasia Karanikolaou anbandelt!

Auf den Fotos umfasst Rob beschützend die Hüfte der Blondine. Für viele Fans der Familie schien damit klar zu sein: Zwischen den beiden muss einfach etwas laufen! Ein Insider erklärte nun allerdings gegenüber HollywoodLife: "Da geht absolut gar nichts zwischen Rob und Stassie. Sie kennen sich schon seit langer Zeit und er sieht sie nur als die Freundin seiner jüngeren Schwestern." Fans würden schlichtweg zu viel in Robs Geste hineininterpretieren. Die zwei seien nur gute Freunde.

Unangenehm seien den beiden die Gerüchte allerdings nicht. "Sie sind nicht sauer oder so was. Rob und Stassie sind cool und befinden sich in keinerlei romantischer Beziehung", bekräftigte eine weitere Quelle. Stassie gehöre für Rob fast schon zur Familie.

MEGA Rob Kardashian in Hollywood, Halloween 2019

Instagram / stassiebaby Anastasia Karanikolaou und Kylie Jenner im Oktober 2019

Instagram / stassiebaby Anastasia Karanikolaou, Influencerin

