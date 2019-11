Sind diese fiesen Kommentare gerechtfertigt? Melissa trat heute bei Hochzeit auf den ersten Blick vor den Traualtar und gab dem Hamburger Philipp das Eheversprechen, ohne ihn vor der Show gekannt zu haben. Auf dem Standesamt trug sie ein langärmeliges, fließendes Brautkleid mit Spitzenüberwurf. Für die 26-Jährige war es die Traumrobe für einen Traumtag. Einige Zuschauer bemängelten jedoch ihre Garderobe – und gegen diese Kritiker setzt sich sich die Blondine nun zur Wehr!

In ihrer Instagram-Story spricht sie sich den Frust von der Seele: "Ich habe in den letzten Tagen viele Kommentare bekommen, dass ich eine graue Maus sei und mein Kleid sei altbacken und das könnte auch eine 50-Jährige anziehen. Das ist für mich in Ordnung, nur ich finde es schade", erzählt sie ihrer Community. Es sei traurig, dass einige Menschen über sie urteilen, ohne sie zu kennen. Sie macht außerdem deutlich, dass sie weiter zu ihrem Outfit stehe: "Ich bin immer noch happy über meine Kleiderwahl und ich würde es immer wieder wählen."

Und neben Melissa sollte das Kleid eigentlich nur noch einer Person gefallen: ihrem Mann Philipp. "Ich bin froh, dass sie das Kleid genommen hat", kommentierte er ihren Post auf der Social-Media-Plattform. Und was sagt ihr zu Melissas Look? Stimmt ab!

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags ab 17:30 Uhr bei Sat.1

Sat.1 / Christoph Assmann Melissa und Philipp bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2019

Sat.1 / Christoph Assmann Melissa und Philipp bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

