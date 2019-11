Hätte sich Melissa auch auf der Straße in ihren jetzigen Ehemann verguckt? In der zweiten Folge von Hochzeit auf den ersten Blick trat nun – nach Cindy Riedel (31) und ihrem Alex – das zweite Paar vor den Traualtar: Melissa sagte Ja zu Philipp! Bei den beiden schien die Chemie tatsächlich auch direkt zu stimmen. Jetzt verriet die Braut, ob es mit Philipp auch bei einer normalen Begegnung im Alltag – fernab des Experiments – direkt hätte funken können!

Während eines Instagram-Livestreams plauderte Melissa mit ihrer Community über die für sie ganz besondere Folge des Formats. Auf die Follower-Frage, ob Philipp ihrem Typ Mann entspreche, antwortete die 26-Jährige dann ehrlich: "Philipp wäre mir auf der Straße nicht aufgefallen. Ich glaube, ich wäre einfach weitergelaufen." So wie Philipp in der ersten Folge, in seiner Vorstellungssequenz auf sie gewirkt habe, hätte der 32-Jährige nämlich nicht in das Beuteschema der Blondine gepasst. "Aber er gefällt mir sehr, sehr gut, hat man dann ja auch in der Folge gesehen", stellte sie abschließend klar.

Welche Eigenschaften sie da möglicherweise abgeschreckt haben, ließ Melissa offen. Allerdings deutete Philipp in der ersten Episode bereits selbst an, oftmals auf den ersten Eindruck anders zu wirken, als er eigentlich sei. "Er ist arrogant, er ist ein Proll – das habe ich schon häufig von anderen Menschen gehört. Aber wenn sie mich sehen, dann merken sie, dass ich so nicht bin." Seine äußere, harte Schale stimme da definitiv nicht mit seinem weichen Kern überein. Etwas, das auch Melissa an ihrem Hochzeitstag erfahren durfte.

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat

Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2019

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Philipp bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de