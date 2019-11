Von wegen graue Maus! Am Sonntag flimmerte die zweite Folge von Hochzeit auf den ersten Blick über die Mattscheiben. Dieses Mal unter den Mutigen: Melissa und Philipp. Die 26-Jährige hatte sich dafür besonders schön in Schale geworfen: Sie trug ein langärmeliges, fließendes Brautkleid mit Spitzenüberwurf. Für die romantische Robe musste sie im Netz mächtig Kritik einstecken: Viele Zuschauer fanden das Kleid zu altbacken! Nachdem sich die Blondine allerdings auf ihrem Social-Media-Kanal zur Wehr gesetzt hatte, bekam sie zusätzlich ordentlich Support von den Promiflash-Lesern.

Unter dem Promiflash-Artikel zum Thema häuften sich Kommentare, die Melissa für ihre Kleiderwahl überaus lobten. "Das Kleid sieht super aus und hat mit einer grauen Maus überhaupt nichts zu tun!", schrieb eine Userin. Eine andere fand: "Also ich finde das Kleid traumhaft, würde es selber tragen. Warum urteilt man über Menschen, die man gar nicht kennt? Das Kleid ist ein Traum." Viele andere waren sich auch einig, dass das Kleid letztendlich der Braut zusagen muss: "Ich glaube nicht, dass es jemandem zusteht, das Brautkleid zu kritisieren. Ihr muss es gefallen, sie muss sich wohlfühlen. Und wenn das in diesem Kleid so ist, ist das doch toll", fasste eine Nutzerin zusammen.

Auch die dazugehörige Umfrage zeigte ganz klar: Es gab viele Menschen im Publikum, die den Braut-Look feierten! Von insgesamt 1.033 Teilnehmern (Stand: 4. November, 11.05 Uhr) fanden ganze 75,6 Prozent (781 Stimmen) das Kleid schlichtweg mega. Gerade mal 24,4 Prozent (252 Stimmen) gaben an, dass ihr Geschmack mit dem Hochzeitsoutfit nicht getroffen wurde.

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2019

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2019

Sat.1 / Christoph Assmann Melissa in ihrem Hochzeitskleid bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

