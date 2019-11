Die Schlagzeilen rund um Herzogin Meghans (38) Familie nehmen einfach kein Ende! Seit der Hochzeit mit Prinz Harry (35) steht es um die Beziehung zwischen der royalen Beauty und ihrem Vater Thomas Markle Sr. (75) nicht sonderlich gut. Ein öffentliches Interview, in dem ihr Elternteil private Details preisgegeben hatte, führte zu einem handfesten Streit. Meghans Halbbruder Thomas Markle Jr. sprach sich daraufhin für eine Familien-Versöhnung aus. Jetzt sorgte er mit einem seltsamen Werbe-Auftritt für Aufregung!

Für eine Bier-Werbung stand der 53-Jährige zusammen mit einem Double seiner Halbschwester vor der Kamera. In dem Spot bricht er als Dieb in den Palast der Queen (93) ein, um deren Krone zu stehlen. Dass die königliche Familie ein Problem mit dem Video haben könnte, glaubte Thomas nicht. "Ich denke nicht, dass sich irgendjemand darüber aufregen wird. Niemand wird sich daran stören", betonte er kürzlich im Gespräch mit Page Six.

Meghans Bruder soll sogar davon ausgehen, dass der Promo-Film das Verhältnis zu der Duchess wieder verbessern könnte. "Es wäre toll, sich zu treffen und das Bier zusammen zu trinken. Immerhin sagt sie zumindest in der Werbung, dass es köstlich sei", erklärte Thomas in dem Interview ebenfalls.

Splash News Thomas Markle Sr. in Mexiko

MediaPunch/ ActionPress Herzogin Meghans Halbbruder Thomas Markle Jr.

Royalfoto/ Actionpress Herzogin Meghan, 2019

