Halloween ist zwar vorbei, doch Kim Kardashian scheint einfach nicht genug zu bekommen. Die sechsköpfige Familie der TV-Bekanntheit hatte sich anlässlich des diesjährigen Gruselfests besonders kreativ gezeigt. Neben der Zeichentrick-Familie Feuerstein, schlüpften die Kardashian-Wests für ein Fotoshooting in Insekten-Kostüme. Am Sonntag teilte die 39-Jährige nun eine weitere Kostümierung ihres Mannes und den gemeinsamen Kindern. Und auch dieses Mal nahmen sie sich einen Film zum Vorbild.

Der Reality-TV-Star veröffentlichte am Wochenende ein Bild von Kanye West (42) gemeinsam mit den Kindern Saint (3), Chicago (1) und Psalm. Die vier waren als Figuren aus dem Animationsfilm "Sing" verkleidet. Ihr Ehemann zog sich dafür ein riesiges Gorilla-Kostüm mit einem blauen Overall an. "Kanye ging so von Tür zur Tür und hat kaum ins Auto gepasst", kommentierte die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin die Aufnahme. Saint war als Hauptfigur Johnny verkleidet, in einem lässigen Look aus Lederjacke und Jeans. Psalm trug einen blauen Einteiler und Chicago ging als Stachelschwein Ashley, mit einer Gitarre als Accessoire.

Die Unternehmerin ließ es sich allerdings nicht nehmen, eine eigene Verkleidung zu wählen. Kim schlüpfte in ein rosa Seidenkleid und verwandelte sich mit einer blonden Perücke in Elle Woods aus dem Film "Natürlich blond". Auch das berühmte Harvard-Bewerbungsvideo aus dem Kultfilm stellte Kim nach.

