Werden Alexander und seine Cindy (31) gemeinsam alt? Nach ihrer Trauung bei Hochzeit auf den ersten Blick ging es für das frisch gebackene Ehepaar in die Heimat der Marine-Soldatin, wo sie versuchte, ihren aus dem Ruhrgebiet stammenden Angetrauten davon zu überzeugen, nach Berlin zu ziehen. Doch diese Entscheidung möchte er nicht überstürzen. Außerdem gab Alex via Social Media eine kleine Einschätzung der gemeinsamen Situation.

Auf Instagram zog der Unternehmer mit einem Foto, auf dem das Paar in den Abendhimmel blickt, und unter dem Hashtag #einblickindiezukunft ein erstes Fazit. Obwohl er und die 31-Jährige sich erst vor dem Traualtar kennengelernt haben, entschieden sich beide dazu, den Bund der Ehe einzugehen. Und dennoch fühle es sich "so normal wie bei allen Paaren" an. "Die Zukunft wird zeigen, was daraus wird", schloss er das Posting vage ab.

Die Community des 44-Jährigen wäre jedenfalls begeistert, wenn die Turteltauben sich genügend Zeit zum Kennenlernen geben würden – und vielleicht sogar zusammen alt würden. "Ich würde euch eine lange gemeinsame Zukunft auf jeden Fall von ganzem Herzen wünschen", schrieb eine Userin unter seinem Insta-Beitrag.

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alex mit ihren Hochzeitsgästen bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

SAT.1/Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer Alex und Cindy

