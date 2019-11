Bekommen Robert Lewandowski (31) und seine Frau Anna etwa wieder Nachwuchs? Das Paar ist seit mehr als zwölf Jahren glücklich liiert, seit 2013 sogar verheiratet. Eine Tochter namens Klara hat das Duo auch schon. Doch damit sollte die Familienplanung noch lange nicht abgeschlossen sein, verriet die Frau des Profi-Kickers in einem Interview im Mai dieses Jahres. Und genau das scheinen Robert und Anna nun in die Tat umzusetzen!

Gegen Olympiakos Piräus kämpfte sich der FC Bayern heute mit einem 2:0 ins Achtelfinale der Champignons League. Torschütze des ersten Treffers nach 69 Minuten: Robert Lewandowski. Aus Freude über sein Tor steckte sich der Kicker den Ball unter sein Shirt und nuckelte an seinem Daumen – im Fußball ein häufiges Zeichen dafür, dass ein Sportler wieder Nachwuchs erwartet. Weiter äußerten sich der Star des Abends und seine Liebste bisher nicht dazu.

Robert und seine Frau sind schon seit über einem Jahrzehnt glücklich miteinander. Gegenüber der Gala gestand der Fußballer im Sommer das Geheimnis: "Anna versteht meine Karriere. Und ich die ihre. Als sie noch Karate-Sportlerin war und an Meisterschaften teilnahm, wusste ich, wie sie sich fühlte und was sie in diesen Momenten brauchte."

Instagram / annalewandowskahpba Anna und Robert Lewandowski mit ihrer Tochter

Instagram / _rl9 Robert und Anna Lewandowski

Instagram / _rl9 Robert Lewandowski mit seiner kleinen Tochter

