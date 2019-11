Königin Letizia (47) ist für ihre Tochter Leonor (14) eine Inspiration! Bei öffentlichen Auftritten hinterlässt sie nicht nur mit ihrer warmherzigen Art, sondern auch mit ihren angesagten Looks einen bleibenden Eindruck bei den Fans. Erst vor wenigen Wochen begeisterte die spanische Königin mit einem floralen Kleid bei der Zeremonie zur Thronbesteigung von Japans neuem Regenten Kaiser Naruhito. Nun war sie mit einem Outfit eine Fashion-Inspiration für ihre älteste Tochter Leonor!

Bei den Feierlichkeiten zum zehnten Jubiläum der Stiftung "Prinzessin von Girona" in Barcelona stach Leonors Look sofort ins Auge. Bei dem Event wurde die Karriere von jungen Menschen im Alter von 16 bis 35 Jahren geehrt – Leonors Eltern präsentierten sich dabei in schwarzen Anzügen, während ihre Schwester Sofía (12) ein schlichtes, weißes Kleid trug. Die 14-Jährige Leonor hingegen war mit ihrem scharlachroten, zweiteiligen Ensemble ein echter Hingucker. Doch noch etwas fiel auf: Mama Letizia hatte wenige Stunden zuvor einen ähnlichen Anzug wie sie getragen. Und davon ließ sich die junge Prinzessin offenbar modetechnisch inspirieren.

Doch nicht nur in Sachen Klamotten scheint sich Leonor einiges von ihrer Mama abzuschauen. So durfte sie in den vergangenen Monaten schon die eine oder andere Rede vor einem großen Publikum halten und dürfte sich dabei sicher ebenfalls ihre Mutter zum Vorbild genommen haben. Zumindest wirkte sie bei ihren Auftritten schon richtig professionell.

Getty Images Prinzessin Leonor bei den Verleihung der Prinzessin von Girona im November 2019

Getty Images Die spanische Königsfamilie im November 2019

Getty Images Prinzessin Leonor von Spanien bei einer Preisverleihung in Oviedo im Oktober 2019

