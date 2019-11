Amira und ihr Ehemann Oliver Pocher (41) feierten vor Kurzem heimlich eine traumhafte Strand-Hochzeit auf den Malediven. Dass Amira schon bald ein Baby von ihrem Olli auf die Welt bringt, macht das Familienglück perfekt. Der Comedian hat bereits drei Kinder mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (36). Akzeptieren Ollis Kids, dass er mit seiner frisch angetrauten Frau Amira eine neue Familie gründet?

In einem Interview mit der Gala spricht die werdende Mutter über ihre Bedenken: "Ich hatte erst ein bisschen Sorge, ob die Kinder uns auch als Familie ansehen." Amira befürchtete zuerst, dass sie für Ollis Nachwuchs nur die neue Frau, mit der er zusammenwohnt, ist. Aber da hat sie sich komplett getäuscht. Seine Kinder leben mit Mama Sandy in Amerika und besuchten die beiden bereits für einige Wochen in Deutschland. Amira erzählt über die gemeinsame Zeit mit den Kiddies: "Erst muss man reinkommen. Wenn sie von einem Tag auf den anderen plötzlich weg sind, ist das erst schon schmerzhaft."

Ollis Nachwuchs freut sich auf das neue Geschwisterchen. Amira berichtet voller Vorfreude: "Die Kinder lieben Babys und auf sie achtzugeben. Es kam schon die Diskussion, wer mit dem Baby in einem Zimmer schlafen darf."

Instagram / amira_m.aly Oliver Pocher und seine Frau Amira beim Bauch-Battle

Anzeige

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher, August 2018

Anzeige

ActionPress / Ibrahim Ot Oliver und Amira Pocher in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de