Beziehungs-Plausch bei Angelina Heger (27)! Lange wurde um das Liebesleben der Bachelor-Teilnehmerin von 2014 spekuliert – seit Juni ist es ganz offiziell: Die Influencerin hat ihr Herz an Ex-Rosenkavalier Sebastian Pannek (33) verloren. Seit dem Paar-Outing gewähren die zwei ihrer Community regelmäßig Einblicke in ihre Beziehung. Jetzt teilen sie sogar einen besonderen Meilenstein mit ihren Fans: Angie und Basti wohnen schon zusammen!

In einer Frage- und Antwortrunde in ihrer Instagram-Story ist vor allem die häusliche Situation des Pärchens von großem Interesse: "Wohnt ihr zwei zusammen?", will ein Follower wissen – was die Influencerin nicht unbeantwortet lässt: "Ja", teilt die 27-Jährige ihr Glück mit der Welt. Während des Q&As geht sie auch auf den genauen Wohnort der beiden ein – und siehe da: Für einen einzigen Platz konnten sich die Turteltauben noch nicht entscheiden.

Tatsächlich gibt es zwei Stübchen, in denen es sich die Fernsehbekanntheiten gemütlich machen! "Traumwohnung Dortmund, [...] Haus Berlin", erklärt Angelina. Dabei gehört das Apartment ursprünglich dem einstigen Bachelor – und die vier Wände in der Hauptstadt ihr.

