Kanye West (42) ist für seine verrückten Ideen bekannt! Schon seit 2015 reifen in dem Kopf des Designers Pläne bezüglich seiner Präsidentschaftskandidatur. Damals wurde der Rapper für sein Vorhaben eher belächelt – doch offenbar meint Kanye es tatsächlich ernst. Er will in die Politik gehen und 2024 Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden. Nun ließ der Vierfach-Vater eine weitere Bombe platzen: Kanye will seinen Namen ändern.

Am vergangenen Donnerstag hielt der 42-Jährige beim Fast Company Innovation Festival in New York City eine Rede, in der er verriet, welche Veränderung er an seinem Namen vornehmen wolle. Er will sich zu "Christian Genius Billionaire Kanye West" umbenennen lassen. Mit dieser größenwahnsinnig anmutenden Bezeichnung bezieht er sich auf das amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes, das ihn als Milliardär betitelte.

Ob ihm ein neuer Name im Wahlkampf 2024 wohl bessere Chancen beschert? Seine Fans hat der Künstler schon mal auf seiner Seite: Bei einer Initiative von 2016 mit dem Hashtag #kanye2020 befürworteten viele Anhänger bereits für nächstes Jahr eine mögliche Kandidatur seinerseits.

Getty Images Kanye West, Designer

ActionPress/ MediaPunch Kanye West im November 2019

Getty Images Kanye West in New York 2019

