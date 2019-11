Muss André Hamann (32) wie seine Kollegen ordentlich einstecken? Das Male-Model und neun weitere Promis stellen sich bei Dancing on Ice in wenigen Tagen zum ersten Mal der Herausforderung Eiskunstlauf-Wettbewerb. Schon vor Beginn der Liveshow meldeten sich zahlreiche Teilnehmer verletzt zu Wort – so brach sich Jens Hilbert (41) gar den Ellenbogen beim Training. Wie ergeht es André so kurz vor dem Staffelauftakt?

Promiflash traf den 32-Jährigen mitsamt Freundin Justin Julia Pezzoni bei den GQ Men of the Year 2019 Awards in Berlin. Dort gab der Tattoo-Fan ein Proben-Update: "Ich freue mich darauf, bis jetzt bin ich noch nicht hingeflogen. Ich glaube, es wird spannend." Seine Liebste begleitete ihn auch schon zu den Übungsstunden mit Profi-Eistanzpartnerin Stina Martini und bestätigte im Interview, dass sich der sportliche Unternehmer auf der Fläche ziemlich gut schlägt. "Sehr gut, sieht alles super aus. Ich bin auch schon sehr aufgeregt, nächste Woche geht's los", fieberte die brünette Model-Schönheit auf die erste Liveshow hin.

Vor allem Koordination brauche man für die Eis-Performances, stellte André im Gespräch weiter fest. Viel Tanzerfahrung, wie sie beispielsweise Nadine Klein (34) und Eric Stehfest (30) mitbringen, sei seiner Meinung nach nicht grundlegend wichtig. "Tanzen hat an sich gar nicht so viel damit zu tun, wie man denkt, meiner Meinung nach. Wir mussten erst mal alle Eislaufen neu lernen, das ist klar. Aber das sind einfach andere Bewegungen", schilderte der Influencer seine Sicht. Es gebe einige Übungen, die er abseits der glatten Fläche super hinbekommen habe, die ihm aber auf dem Eis dann ordentlich zu schaffen machten. Das Ergebnis seines Trainings ist ab dem 15. November auf Sat.1 zu sehen.

