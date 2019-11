Intime Details geteilt! Will Smith (51) ist nach Jahrzehnten im Filmgeschäft immer noch dicke dabei. Auch wenn sein aktueller Film "Gemini Man" nicht gut angelaufen ist, steht er für seine nächste Produktion schon vor der Kamera – die legendäre "Bad Boys"-Reihe geht in die dritte Runde. Aber der Schauspieler ist nicht nur auf der Kinoleinwand präsent, sondern auch seit einem Jahr als YouTuber unterwegs. Auf seinem eigenen Channel läßt er in lustigen Videos seine Fans an seinen Alltag teilhaben. Und dabei macht er selbst vor seiner eigenen Darmspiegelung nicht Halt.

In Wills neuestem Vlog auf YouTube dreht sich alles um seine allererste Koloskopie. "Ich bin über 50, also müssen wir das mal checken", begründete der Schauspieler die Untersuchung. Als der Familienvater in den Vorbereitungsraum geht, nimmt er die Kamera mit und erklärt seinen Fans: "Das hier ist mein OP-Kittel, der hat hinten eine Lücke, also wird mein Popo frei sein, damit sie leichter hinten ran können." Im nächsten Moment sieht man den Schauspieler bereits im blauen OP-Hemd gekleidet, er schwenkt die Kamera nach hinten und flüstert: "Guck, mein Hintern liegt frei." und zeigt stolz sein – allerdings verpixeltes – Hinterteil.

Nach dem Eingriff liegt der US-Amerikaner sichtlich benommen in seinem für ihn viel zu kleinen Krankenbett. "Ich habe in meinem Leben noch nicht viele Drogen genommen, aber dieses Zeug hier funktioniert echt gut bei mir", lallte er und kam aus dem Lachen gar nicht mehr raus.

Getty Images Will Smith, Schauspieler

WENN.com Will Smith bei der "Aladdin"-Premiere in Berlin

Getty Images Will Smith, Mai 2017, Cannes

