Til Schweiger (55) unterstützt seine älteste Tochter bei ihrer TV-Challenge. Luna Schweiger (22) tritt aktuell bei Schlag den Star gegen Schlagerstar Vanessa Mai (27) an und schlägt sich dabei recht wacker. Währenddessen erhält die junge Schauspielerin tatkräftige Unterstützung von ihrem stolzen Papa. Der Regisseur sprach ihr bereits vor dem Start der Fernseh-Show auf Social Media und vor Ort Mut zu.

Der 55-jährige Produzent postete auf seinen Instagram-Account ein Motivations-Video mit dem Song aus dem Rocky-Soundtrack "Eye of the tiger" aus dem Backstage-Bereich der TV-Sendung. Daddy Til filmte seine Erstgeborene, als sie für die Sendung geschminkt wurde und feuerte sie dort schon belustigt an: "Go Luna, go." Bereits am Vormittag teilte er mit seinen Fans ein Bild seiner Tochter und widmete ihr stärkende Worte: "Ich bin stolz auf dich." Er sei der offizielle Präsident des Luna-Fan-Clubs, schrieb er zu dem Foto.

Der liebevolle Vater fiebert natürlich auch live im Studio mit und applaudiert seiner Kleinen fleißig zu. Vor der ersten Spielrunde offenbarte er Elton (48), wie er seinen Nachwuchs vorbereitet hat: "Ich hab' ihr nur den Tipp gegeben – ist eigentlich kein Tipp. Ich meinte: Die Vanessa Mai ist eine schwierige Gegnerin."

Getty Images Til Schweiger in Berlin 2015

© ProSieben/Willi Weber Elton, Moderator

Instagram / tilschweiger Luna Schweiger auf einem Boot, 2019

