Jetzt startet die heiße Phase! Heute Abend entscheidet sich, wer die diesjährige The Voice of Germany-Staffel gewinnt. Kurz vor Beginn der letzten Show können sich die Fans auf die Final-Songs schon mit den offiziellen Musikclips einstimmen – die nun veröffentlicht wurden! Einer der fünf Finalisten ist Ex-DSDS-Teilnehmer Erwin Kintop (24). Sein Video zum gemeinsamen Lied mit Coach Rea Garvey (46) "How Bout You" dürfte den Supportern besonders einheizen: Darin geht's nämlich mit seiner Herzdame ordentlich zur Sache!

Heiße Blicke, vertraute Berührungen, mehrere Bettlaken-Szenen – Erwins Clip geizt nicht mit Erotik! Bei der dunkelhaarigen Dame handelt es sich um eine besondere Person: seine Freundin Jasmin! Ihr Auftritt war eine spontane Idee, die bestens aufging. "Und sie hat so schön mitgemacht, wir waren alle richtig stolz auf sie, sie hat mich so toll unterstützt", schwärmte Erwin über ihre Zusammenarbeit im Promiflash-Interview. Ihr Einsatz hatte einen großen Vorteil – schauspielern mussten die zwei für die scharfen Szenen schließlich kaum: "Das war auch Sinn der Sache, dass da nichts gespielt ist. Mit einer anderen Frau, wenn man da eine Lovestory drehen müsste, das wäre komisch."

Die Videos der anderen Top-5-Teilnehmer können sich ebenfalls sehen lassen und von jetzt an auf YouTube bewundert werden. Heute Abend folgen dann die Live-Premieren: Claudia Emmanuela Santoso wird mit "Goodbye" auftreten, Freschta Akbarzada gibt mit Coach Sido (38) ihr Stück "Meine 3 Minuten" zum Besten. Lucas Rieger performt "Unlove" mit Nico Santos. Und Fidi Steinbeck geht zusammen mit Mark Forster (35) mit "Warte Mal" ins Rennen.

Instagram / erwin_kintop Erwin Kintop und Rea Garvey, 2019

Anzeige

Instagram / erwin_kintop Erwin Kintop und seine Freundin Jasmin

Anzeige

Instagram / erwin_kintop Erwin Kintop und Jasmin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de