Steht damit der Sieger von The Voice of Germany quasi schon fest? Heute Abend wird es in der beliebten Talentshow ernst: Im großen Finale müssen sich Claudia Emmanuela Santoso, Lucas Rieger, Fidi Steinbeck, Erwin Kintop (24) und Freschta Akbarzada ein letztes Mal beweisen. Doch wer von ihnen wird als glücklicher Sieger aus dem Casting-Format hervorgehen? Die Promiflash-Leser haben jetzt abgestimmt!

Ob Erwin in wenigen Stunden tatsächlich den Titel "The Voice of Germany" trägt? Wenn es nach den Promiflash-Lesern geht, ja: In einer aktuellen Umfrage liegt der ehemalige DSDS-Star eindeutig vorne! Über 32 Prozent der Nutzer (933 von gesamt 2.909 Stimmen) sind von dem Schmusesänger überzeugt. Nur knapp dahinter folgt Stimmwunder Claudia: 29,2 Prozent der Teilnehmer glauben an den Sieg der Indonesierin. Platz drei sicherte sich Blues-Freund Lucas: Mit seiner außergewöhnlichen Musik überzeugte der Mundharmonika-Spieler fast 26 Prozent der Promiflash-Leser.

Mit jeweils 8,6 und 4,2 Prozent aller Stimmen liegen Fidi und Freschta auf Rang vier und fünf. Doch dieses Voting prophezeit nicht unbedingt das endgültige Ergebnis – schließlich haben alle Finalisten im großen Showdown noch mal die Chance, die Zuschauer von sich zu überzeugen.

SAT.1/ProSieben/André Kowalsk Erwin Kintop, Claudia Emmanuela Santoso, Fidi Steinbeck, Freschta Akbarzada und Lucas Rieger

SAT.1/ProSieben/André Kowalski Claudia Emmanuela Santoso im Halbfinale von "The Voice of Germany"

SAT.1/ProSieben/André Kowalski Freschta Akbarzada, Finalistin bei "The Voice of Germany"

