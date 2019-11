Haben Sido (38) und Mark Forster (35) den Style getauscht? Jetzt geht es um die Wurst: Das große The Voice of Germany-Finale flimmert endlich über die deutschen Mattscheiben. Ein ganz besonderer Tag für die fünf Talente und deren Coaches. Für diesen besonderen Anlass haben sich vor allem Mark und Sido ganz schön in Schale geschmissen – und überraschten die Zuschauer damit doch glatt: Die beiden sehen aus, als hätten sie sich am Kleiderschrank des jeweils anderen bedient!

Eigentlich erschien Sido bisher in jeder Sendung konsequent im lässigen Trainingsanzug. Umso größer war die Verwunderung über seinen heutigen Auftritt sein: Der Rapper entschied sich tatsächlich für einen schicken Anzug! Für diese Entscheidung gab es auf Twitter größtenteils richtig viel Lob: "Leute ganz kurz, können wir darüber reden, wie unfassbar gut Sido in einem Anzug aussieht?", fragte ein User in die Runde. "Ich finde es süß, dass Sido sich so in Schale geschmissen hat", zog ein anderer Supporter sein Outfit-Fazit.

Mark hingegen – der zwar auch oftmals Fan von sportlicher Kleidung ist, den man aber auch schon schicker gesehen hat – erschien leger wie nie! Er setzte auf einen auffälligen Trainingsanzug mit Animal-Print! "Hat sich Mark heute was aus Sidos Garderobe ausgeliehen?", lautete ein Tweet zur außergewöhnlichen Wahl. Ein anderer hatte eine andere Theorie: "Mark Forster wurde heute anscheinend von Harald Glöööckler eingekleidet."

© ProSieben/SAT.1/André Kowalski Sido bei den "The Voice of Germany"-Blind Auditions

Anzeige

Instagram / markforsterofficial Mark Forster beim "The Voice of Germany"-Finale

Anzeige

Getty Images / Andreas Rentz Mark Forster bei der ECHO-Verleihung 2018 in Berlin

Anzeige

Welcher Look gefällt euch besser? Sidos schicker Look! Marks ausgefallenes Outfit! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de