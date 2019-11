Wie geht Sila Sahin (33) mit Schwanger-Extra-Kilos um? Seit wenigen Monaten ist Sila Sahin stolze Zweifach-Mama. Nur ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes Elija erblickte der zweite Sohnemann Noah das Licht der Welt. Seither ist die Schauspielerin eine echte Vollblut-Mama – und da liegt auch absolut ihr Fokus: Im Promiflash-Interview verriet Sila jetzt, dass sie sich in Sachen perfekter After-Baby-Body so gar nicht unter Druck setzen lässt!

Auf der McDonald's Benefiz Gala präsentierte Sila sich rund vier Monate nach der Geburt des zweiten Nachwuchses in einem prächtigen, roten Kleid und machte darin eine wunderbare Figur! Druck, ihren Körper möglichst flott in die alte Prä-Baby-Form zu bringen, um es der Öffentlichkeit recht zu machen, verspürte sie dabei aber zu keiner Zeit: "Ich bin in erster Linie ein Mensch und mir ist egal, was die anderen sagen oder denken. Es ist ja nicht wichtig, wie die anderen mich gerne sehen, sondern wichtig ist, wie es mir geht und was ich erlebt habe", stellte Sila gegenüber Promiflash ganz direkt klar. "Und so ein Frauenkörper darf auch Makel haben. Ich meine, da ist jeder Streifen hart erkämpft, gerade bei einer Geburt."

Sila musste kurz nach der Entbindung fiese Kommentare einstecken: Auf Instagram postete sie im Sommer einen Boomerang auf dem der Wind ihr langes weißes Kleid etwas aufplusterte. User äußerten sich daraufhin unverschämt, fragten, ob sie ein drittes Mal schwanger sei. Schon damals erklärte die Nachtschwestern-Darstellerin: "Es doch viel wichtiger, jetzt für sein Kind da zu sein. [...] Wer mich kennt, weiß, dass ich überhaupt nicht auf Hungerdiäten stehe. Dass ich finde, dass es egoistisch wäre, sich jetzt tot zu hungern." Ihr Bauch könne ihrer Community egal sein.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Elija im November 2019

Getty Images Sila Sahin im November 2019

Actionpress/ Tamara Bieber Sila Sahin bei der Bertelsmann Party 2019

