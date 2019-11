Bauer Stephan und seine Steffi sind ein absolutes Traumpaar! In der letztjährigen Staffel von Bauer sucht Frau lernte der einsame Landwirt die Friseurmeisterin aus Münster kennen und lieben. Bereits in der gemeinsamen Hofwoche hatte es zwischen den Singles gefunkt. Im August 2019 folgte der nächste große Schritt und die beiden gaben sich schließlich das Jawort. Bei der romantischen Trauung fehlten dem Bräutigam jedoch beinahe die passenden Worte!

"Es war schon ganz schönes Herzrasen", fasste Steffi gegenüber RTL ihren Weg zum Traualtar zusammen. Auch der sonst so abgeklärte Bayer habe emotional reagiert: Beim Anblick seiner Liebsten stiegen ihm dann die Freudentränen in die Augen. Vor lauter Aufregung habe Stephan dann sogar fast das Eheversprechen vergessen und geriet ins Stocken: "Auf einmal wusste ich gar nichts mehr", verriet er. Die Blondine nahm den kleinen Patzer allerdings mit Humor: "Ich war dann auch schon am Überlegen, weiß ich es denn jetzt noch?"

Der restliche Tag verlief ohne weitere Zwischenfälle. Das frisch vermählte Paar feierte mit rund 300 Gästen in ihr gemeinsames Eheglück. Zu der fröhlichen Hochzeitsgesellschaft gehörten auch einige Kuppelshow-Kollegen wie Bauer Bruno, der in der dritten Staffel des Flirtformats seine Anja kennenlernte.

Facebook / Steffi Lüdge "Bauer sucht Frau"-Stephan und seine Braut Steffi bei ihrer Hochzeit

MG RTL D Stephan und Steffi von "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Andreas Friese Steffi und Stephan bei "Bauer sucht Frau" 2018

