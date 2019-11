Der Titelsong der Sitcom Friends "I'll be there for you" ist auch im realen Leben perfekt auf Courteney Cox (55) und Jennifer Aniston (50) zugeschnitten. Beide waren 2004 in der letzten Folge zu sehen. Danach haben ihre Fans die sechs Freunde vermisst: Phoebe, Monica, Rachel, Chandler, Joey und Ross – hat die Freundschaft der TV-Helden gelitten, seit sie nicht mehr regelmäßig vor der Kamera stehen?

Eindeutig nicht, denn Courteney ist noch immer schwer begeistert von ihrer Schauspielkollegin Jennifer. Beim Patron of the Artists Award der SAG-AFTRA Foundation in Beverly Hills begleitete die 55-Jährige ihre einstigen Co-Stars Lisa Kudrow (56) und Jennifer. Der Anlass: Die Ex-Frau von Brad Pitt (55) wurde mit zwei Artists Inspiration Awards ausgezeichnet. Courteney schwärmte gegenüber Entertainment Tonight von ihrer langjährigen Vertrauten: "Sie inspiriert mich jeden Tag. Jen ist unglaublich. Ich bin einfach so glücklich, hier zu sein, um sie zu unterstützen."

Auch zu Beginn der Serie greift Highschool-Freundin Monica (Courteney) der verwöhnten Rachel (Jennifer) unter die Arme: Denn nachdem die Verzweifelte an ihrem Hochzeitstag vor ihrem Verlobten Barry geflohen ist, landete sie in Monicas WG in New York. "Wir starteten als Freunde und sind eine Familie geworden. Diese Erfahrung hat die Messlatte für den Rest meiner Karriere gelegt", sagte Jennifer laut Variety auf dem Event. "Und es hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, sich mit unterstützenden Personen zu umgeben. Sie haben aus mir nicht nur eine bessere Schauspielerin gemacht, sondern auch einen besseren Menschen."

