Auch fünfzehn Jahre nach dem Ende von Friends hat die Sitcom rund um das Leben von fünf Freunden in New York City nichts von ihrer Strahlkraft verloren. Immer noch hoffen Fans, dass es eines Tages eine Reunion von Rachel, Joey, Phoebe, Chandler, Ross und Monica auf dem TV-Bildschirm geben wird. Regelmäßig machen Gerüchte über eine Wiedervereinigung die Runde, auf die die Schauspieler nach wie vor angesprochen werden. Nun spricht eine der Mitwirkenden endlich Klartext!

"Friends"-Fans, die auf eine mögliche Reunion hofften, werden nun wohl enttäuscht sein. "Wir werden keine Reunion-Show machen, es wird kein Reboot geben", erklärte Marta Kauffman, die die Serie mit erfand und auch als ausführende Produzentin mitwirkte. "Die Show drehte sich um die Zeit im Leben, in der deine Freunde deine Familie sind", so Marta laut Deadline während des Tribeca TV Festivals. Man könne Vergangenes eben nicht so einfach überbieten: "Es würde nicht an das herankommen, was wir geschafft haben", so die Produzentin weiter.

Martas Kollege David Crane, ebenfalls Miterschaffer und ausführender Produzent von "Friends", sieht das ähnlich: "Wir haben die Show so gemacht, wie wir es wollten. Wir haben es genau richtig gemacht – und wir haben es abgeschlossen." Die Serie feiert demnächst ihren 25. Geburtstag: Die erste Folge wurde erstmals am 22. September 1994 auf dem amerikanischen TV-Sender NBC ausgestrahlt.

Visual Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Jennifer Aniston und David Schwimmer

Getty Images Der Cast der US-Sitcom "Friends"

WENN.com Der Cast von "Friends"

