Stacey Solomon (30) schreitet wieder über den roten Teppich! Die ehemalige X Factor-Kandidatin und ihr Freund Joe Swash sind im Mai zum dritten Mal Eltern geworden. Doch ihr Nachwuchs hält die Sängerin ordentlich auf Trab: Drei Wochen nach der Geburt gab die Neu-Mutter zu, dass sie nicht einmal das Haus verlassen hätte. Doch jetzt zeigt sie sich wieder in der Öffentlichkeit – und präsentiert sich in Abendgarderobe auf dem Red Carpet!

Am Dienstagabend begleitete Stacey ihren Freund zu einem Event in London und trug zu diesem Anlass ein umwerfendes Dress in Metall-Optik und mit Wasserfall-Look. Noch auf dem Weg zur Veranstaltung meldete sich die Beauty in ihrer Instagram-Story bei ihren Fans und scherzte: "Ich bin gerade auf dem Weg zu Joe, damit wir zusammen hingehen können. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er mich erkennen wird."

Tatsächlich – so aufgebrezelt hat man die Britin lange nicht mehr gesehen. Stattdessen hatte sie in den vergangenen Monaten viele Schnappschüsse ihrer Familie im Netz gepostet und ihren Followern ehrliche Einblicke ins Eltern-Dasein gegeben.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon im November 2019

Getty Images Joe Swash und Stacey Solomon 2017 in London

Instagram / staceysolomon Joe Swash, Stacey Solomon und ihr Sohn Rex

