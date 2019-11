Krönt Bastian Yotta (42) sein Liebesglück tatsächlich bald mit dem Jawort? Mit einem süßen Pärchen-Pic hatte der ehemalige Dschungelcamp-Bewohner die Beziehung zu Marisol Ortiz im September öffentlich gemacht. Nur kurze Zeit später wurde bereits über eine Verlobung des frisch verliebten Paares spekuliert. Ein verdächtiger Ring heizte die Gerüchteküche an. Jetzt lässt ein weiteres Indiz vermuten, dass Basti seiner Liebsten die Frage aller Fragen gestellt hat: Sein Vater bezeichnet Marisol als Schwiegertochter.

"Ich liebe dich 'Schwiegertochter'", kommentiert Papa Josef einen Instagram-Beitrag der vermeintlichen Verlobten seines Sohnes. Hat er damit etwa alle Spekulationen um eine baldige Hochzeit bestätigt? In dem Post kommt Bastis Daddy aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: "Du bist eine wundervolle und hübsche Frau. Gott segne dich, Marisol." Auch die brünette Beauty bedankt sich in dem Post bei ihrer Familie, ihren Liebsten und vor allem ihrem Freund und sei froh, sie alle an ihrer Seite zu haben.

Der Glitzer-Ring, der bei den Fans erste Vermutungen um einen anstehenden Gang vor den Altar angefacht hatte, war Ende Oktober in der Story des "Miracle-Morning"-Liebhabers aufgetaucht. Zwischen Kuchen und Eis wartete die zuckersüße Liebeserklärung. Kurz darauf stellte der Muskelmann allerdings klar: "Ihr ist einfach nur der Ring ins Eis gefallen."

Instagram / yotta_university Bastian Yotta und Marisol Ortiz im September 2019

Instagram / yotta_universit Bastian Yotta und Marisol Ortiz in Kalifornien

Instagram / yotta_life Aus Bastian Yottas Instagram-Story

