Caitlyn Jenner (70) ist in Australien angekommen – bereit für ihren Auftritt in der britischen Version des Dschungelcamps! Schon 2003 hatte sie im amerikanischen Pendant an der berühmten Feuerstelle des TV-Zeltlagers Platz genommen. Vor ihrer Geschlechtsumwandlung war sie damals noch als Bruce in den tropischen Urwald gezogen. Jetzt will sie erneut Ekel-Aufgaben meistern. Ihrem Schwiegersohn Kanye West (42) schickte sie dabei nun indirekte Grüße: Am ersten Drehtag trug die Amerikanerin einen von ihm designten Schuh!

Vor einigen Tagen reiste Caitlyn nach Australien, um sich auf ihren Auftritt in der neunzehnten Staffel der britischen Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" vorzubereiten. Viele Kilometer von ihrer Familie entfernt, zollte das ehemalige Keeping up with the Kardashians-Mitglied dem umstrittenen Ehemann von Kim Kardashian (39) mit einem Paar "Yeezy Boost 350"-Schuhe Tribut. Die sportlichen Schmuckstücke stachen bei den Dreharbeiten an der Goldküste von Queensland sofort ins Auge. Zu diesen lässigen Accessoires kombinierte der Transgender-Star eine locker sitzende, luftige Bluse sowie eine schmal geschnittene Jeans.

Caitlyn erzählte, dass ihre Familie verwundert über ihre Teilnahme am Camp sei. Erst kürzlich hatte die TV-Persönlichkeit gegenüber DailyMail zugegeben, dass sie ihre Teilnahme am britischen Dschungelcamp kaum erwarten könne, weil sie eine Pause von ihrem berühmten Clan brauche. In diesem Interview hatte sie außerdem erklärt, sehr praktisch veranlagt und beispielsweise gut im Kochen von Wasser zu sein. "Ich bin definitiv ein Friedensstifter und ich glaube, ich bringe Menschen zusammen", hatte sie weiter ausgeführt. Die Sendung "I'm A Celebrity ... Get Me Out Of Here!" startet am Sonntag, den 17. November, auf ITV1.

Splash Caitlyn Jenner, November 2019

Anzeige

Mega Caitlyn Jenner, November 2019

Anzeige

Jamie McCarthy / Getty Images Die Kardashians: Khloe, Kris, Kendall, Kourtney, Kanye, Kim, Caitlyn und Kylie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de