Ist die Pause für One Direction etwa vorbei? Die britische Boyband bestehend aus Niall Horan (26), Louis Tomlinson (27), Harry Styles (25) und Liam Payne (26) legt seit 2016 eine Auszeit ein. Seit dieser Zeit gehen die vier Mitglieder mit ihrer eigenen Musik auf Solo-Tourneen. Nun scheinen Fans wieder Hoffnung zu schöpfen – denn Niall und Louis wurden dabei gefilmt, wie sie einen Song der Castingband gemeinsam performen.

Am Mittwochabend präsentierten die beiden Sänger ihre Solomusik bei dem mexikanischen Sender Premios Telehit. Auf Twitter tauchte ein Video auf, in dem sie, bei einem gemeinsamen Soundcheck, den One-Direction-Hit "Little Black Dress" zusammen singen. Diese Aufnahme ließ den Großteil ihrer Fans in einen regelrechten Social-Media-Rausch verfallen, während andere traurig waren, dass die anderen Bandmitglieder fehlten.

"Dass Louis und Niall zusammen proben, ist alles, was ich im Leben gebraucht habe", schrieb ein User euphorisch zu dem Filmchen. "Wenn die beiden einen Song zusammen aufführen, wäre es das Größte! Die beiden wurden immer unterschätzt und hatten die wenigsten Gesangsparts in der Gruppe", kommentierte ein anderer Nutzer.

Getty Images Die Boyband One Direction 2015

Anzeige

Getty Images Niall Horan und Louis Tomlinson

Anzeige

Getty Images Niall Horan und Louis Tomlinson bei den American Music Awards 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de