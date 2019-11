Für Dancing on Ice trainiert Klaudia Giez (23) seit Wochen mit ihrem Eiskunstlauf-Partner Sévan Lerche. Da für die aufwendige Show beinahe jeden Tag mehrere Stunden geübt werden muss, verbringen das Model und der Profisportler zwangsläufig eine Menge Zeit zusammen. Die Chemie zwischen ihnen stimmte von Anfang an. Für Klaudias Verlobten Felipe Simon war das zu Beginn gar nicht so leicht. Bei dem gebürtigen Brasilianer kam die Eifersucht durch!

Gegenüber Promiflash erinnert sich Klaudia: "Wir sind halt keine zehn Jahre zusammen, wo man sagen könnte: 'Ach, da passiert schon nichts.'" Dass Felipe anfangs Bedenken gehabt habe, sei ganz normal. Inzwischen sind der Fotograf und der Schlittschuh-Tänzer sogar Freunde geworden, sie gehen zum Beispiel gemeinsam ins Fitnessstudio.

Doch auch für die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin war die Situation zuerst nicht leicht. "Am Anfang wusste ich auch nicht, wie ich auf einen neuen Mann reagiere. Ich hatte gehofft, dass es nicht zu touchy wird", gibt die Berlinerin im Interview zu. Sévan habe aber bisher nie Andeutungen gemacht und zwischen ihnen sei auch nie etwas vorgefallen.

Instagram / klaudiagiez Felipe Simon und Klaudia Giez

Anzeige

Instagram / sevanlerche Klaudia Giez mit ihrem "Dancing on Ice"-Partner Sévan

Anzeige

Instagram / hallofelipe Klaudia Giez und Felipe Simon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de