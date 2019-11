Hailey (22) und Justin Bieber (25) genießen jeden Augenblick zusammen! Nachdem das Traumpaar im September 2018 klammheimlich standesamtlich heiratete, gab es sich ein Jahr später in der Kirche noch einmal das Jawort – diesmal im Beisein von Familie und Freunden und inklusive einer pompösen Feier. In die Flitterwochen ging es für die beiden aber nicht, sie genießen stattdessen ihren gemeinsamen Alltag als Mann und Frau. Geschadet hat dies dem Ehepaar wohl nicht: Die beiden Weltstars zeigen sich verliebter denn je!

Gegenüber Hollywood Life offenbarte ein Insider nun: "Sie haben die eine Person für sich gefunden und sie lieben es, einfach mit ihrer Familie abzuhängen. Jeder versteht sich mit dem anderen und es fühlt sich nicht wie eine Flitterwochen-Phase an, sie sind einfach in einem dauerhaften Glückszustand." Die frisch Vermählten würden nicht einmal darüber nachdenken, jemals aus dieser Phase herauszukommen. Besonders für Hailey würde sich ihre Ehe nach der zweiten Trauung noch offizieller anfühlen. "Hailey und Justin sind sehr verliebt ineinander und lieben es, zusammen zu sein. [...] Es grenzt so sehr an Magie, wie es nur möglich ist.", teilte der Informant weiter mit.

Ein anderer Insider betonte: "Es war sehr schön, die nächste Phase ihrer Beziehung und ihres Lebens zusammen anzusehen. Sie haben sich jetzt darauf eingelassen, wie es sich wirklich anfühlt, als ein verheiratetes Paar zusammen zu leben." Sie könnten sich nach der früheren Dating-Zeit, dem Zusammenziehen und der Hochzeitsplanung nun endlich auf einen regelmäßigen Tagesablauf zusammen freuen.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber bei ihrer Hochzeit

ActionPress/Backgrid Justin und Hailey Bieber

Backgrid Justin und Hailey Bieber im November 2019

