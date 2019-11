In der Medien- und Modebranche ist der Weg zur Selbstliebe oft ein steiniger. So erging es auch Vogue Williams (34), die in der Vergangenheit immer wieder negative Kommentare über ihren Körper über sich ergehen lassen musste. Irgendwann nagten diese offensichtlich an ihrem Selbstbewusstsein. Das Ganze ging sogar so weit, dass sie immer mehr an sich zweifelte und sogar eine permanente Veränderung in Betracht zog.

Im Gespräch mit Daily Mail plauderte Vogue offen über den Druck, den sie von außen spürte. “Ich habe versucht, dünner zu werden, wenn ich negative Kommentare über mich las”, gab sie zu und ergänzte. “Ich habe es in Erwägung gezogen, viele verschiedene Dinge an meinem Aussehen zu ändern.” Doch mittlerweile habe sie gelernt, mit dem Ganzen umzugehen und sich davon nicht unterkriegen zu lassen: “Jetzt bin ich zufrieden, so wie ich bin”, versicherte die Blondine.

Wie es zu dem Sinneswandel kam? Vogue erklärte: “Es hat sich verändert, als ich anfing, mich selbst wohl in meiner Haut zu fühlen, was erst seit den letzten Jahren der Fall ist. Vielleicht wegen meines Alters.”

Getty Images Vogue Williams in London

Anzeige

Getty Images Vogue Williams im März 2018

Anzeige

Matt Crossick/Empics / ActionPress Vogue Williams

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de