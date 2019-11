Caitlyn Jenner (70) genießt offenbar die letzten Momente "in Freiheit"! Für die Transgender-Bekanntheit geht es demnächst ins UK-Dschungelcamp. Sie selbst betonte, dass das Trash-Format für sie die perfekte Gelegenheit sei, um sich eine Auszeit von ihrer berühmten Familie, dem Kardashian-Jenner-Klan, zu nehmen. Und jetzt wird es ernst: Kurz vorm Aufbruch in die Wildnis genoss Caitlyn nun noch ein letztes, ungestörtes Kippchen.

Paparazzi ertappten die 70-Jährige auf dem Balkon ihres Hotels beim Rauchen. Im lässigen Freizeit-Look – Sonnenbrille inklusive – zog sie genüsslich an ihrem Glimmstängel. Auch im Dschungel muss Caitlyn nicht auf ihr heiß geliebtes Nikotin verzichten, denn: Genau wie in der deutschen Version wird den Stars eine Tagesration an Zigaretten zur Verfügung gestellt.

Essen dagegen ist eher knapp. Aber das ist für Caitlyn kein Problem – im Gegenteil: Sie hofft, während der Dreharbeiten abzuspecken. "Der einzige Grund, warum ich das mache, ist, weil ich ein paar Pfunde verlieren will. Ich muss in ein Outfit passen, wenn ich zurückkomme", stellte sie klar.

MEGA Caitlyn Jenner, Reality-Star

Backgrid Caitlyn Jenner, Reality-Star

Getty Images Caitlyn Jenner, Reality-TV-Star und Sport-Ass

