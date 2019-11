Katy Perry (35) kehrt zurück nach Indien. Vor neun Jahren hatte sie hier ihrem Ex-Mann Russell Brand (44) das Ja-Wort gegeben. Jetzt wird die Sängerin bei einem Musik-Festival in Mumbai auftreten. Vorab nahm die 35-Jährige an einer Pressekonferenz teil und begeisterte dort die Journalisten mit einem farbenfrohen Outfit. Ein besonders auffälliger Hingucker waren ihre leuchtenden, mit Fell bedeckten pinken Schuhe.

Anlässlich ihres Auftritts beim OnePlus Music Festival-Konzert am 16. November beantwortete Katy vorab die Fragen der Journalisten und posierte für die Fotografen. Sie trug ein knalliges, pinkfarbenes Midi-Kleid von Stine Goya mit riesigen gelben Punkten. Das ausgefallene, hautenge Dress hatte weite, puffige Ärmel und einen tiefen Ausschnitt. Katy kombinierte das Kleidungsstück laut HollywoodLife mit einem Paar superflauschigen, pinken Riemchen High Heels von Brian Atwood Melly und langen Ohrringen mit bunten großen Steinen von House of Emmanuele Dynasty. Ihr platinblonder Retro-Pferdeschwanz rundete den ausgefallenen Look ab.

Katy wird nicht zum ersten Mal in Indien performen. Bereits 2012 wurde sie laut desired eingeladen, bei der Eröffnung der indischen "Premier League“ für den Nationalsport Cricket ein Konzert zu geben. Bei dem Festival am 16. November im DY Patil Stadium wird neben Katy Perry auch die englische "One kiss"-Interpretin Dua Lipa (24) auftreten.

Backgrid / Actionpress Katy Perry

ENT, PRO / Mega Russell Brand und Katy Perry, Mai 2010

Backgrid / Actionpress Katy Perry, November 2019

