Wird er jetzt völlig verrückt? Kanye West (42) brachte am 25.Oktober sein neuntes Album "Jesus is King" auf den Markt. Und seine Fans haben es direkt auf Platz eins der Billboard-Charts katapultiert. Mit einem neuen Album soll 2020 dann auch eine neue Tour anstehen. Der Rapper erlitt in den vergangenen Jahren allerdings bereits mehrere Zusammenbrüche, unter anderem wegen mentaler Erschöpfung – 2016 sagte er deswegen sogar seine Tournee mittendrin ab. Seine Frau Kim Kardashian (39) ist wegen seiner aktuellen Tour-Planung in höchster Alarmbereitschaft!

Informationen von Radar Online zufolge, soll der Keeping up with the Kardashians-Star bereits Vorkehrungen für die Gesundheit seines Mannes getroffen haben. Beispielsweise soll ein ganzes Team an Detektiven und Psychologen Kanye rund um die Uhr verfolgen und sicherstellen, dass es ihm an nichts fehlt. "Er wird beobachtet werden, auch wenn er nichts davon mitbekommen soll", erzählt ein Informant dem Online-Magazin. Die Teammitglieder müssten Kim dann jeden Tag Bericht erstatten. "Kanye würde kochen vor Wut, wenn er wüsste, was seine Frau im Schilde führt", so der Insider weiter. Aber die 39-Jährige würde eben nicht wollen, dass ihr Mann seinen Verstand verliert.

So richtig sauer könnte Kanye seiner Kim aber wahrscheinlich eh nicht sein. Denn selbst nach fünf Jahren Ehe und vier gemeinsamen Kindern sind die beiden Stars immer noch verliebt, wie am ersten Tag. Sie haben in der Vergangenheit schön einige Höhen und Tiefen miteinander durchlebt.

Getty Images Kanye West im Dezember 2018

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian beim Musical "The Cher Show"

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im August 2016

