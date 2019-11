Bei Camila Morrone wird jeder Look zum absoluten Hingucker! Seit fast zwei Jahren ist das argentinisch-amerikanische Model mit Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (45) zusammen. Aufgrund des Altersunterschieds von satten 22 Jahren müssen die beiden sich immer wieder rechtfertigen. Aber nicht nur durch Leo schafft die Laufsteg-Beauty es regelmäßig in die Schlagzeilen. Auch mit ihrem coolen Style fällt sie auf. Jetzt glänzte Camila im sexy Business-Look!

Am Donnerstag trat die 22-Jährige in der Show "Jimmy Kimmel Live!" auf und entschied sich für ein ziemlich heißes Outfit. Mit ihrer grauen Anzughose und dem farblich passenden Blazer hätte Camila auch sehr bieder wirken können. Allerdings kombinierte sie beides geschickt mit sexy Schnür-High-Heels und einem weißen Croptop, das ihre krassen Bauchmuskeln perfekt in Szene setzte. Ihr strenger Dutt, eine schlichte, weiße Handtasche und die dunkle Sonnenbrille rundeten diesen coolen Look ab.

In der Show sprach Camila unter anderem über ihren neuen Film "Mickey And The Bear". In dem Drama spielt die Nachwuchsschauspielerin – nach dem Streifen "Never Goin' Back" – zum zweiten Mal eine Hauptrolle. Wie gefällt euch Camilas lockeres Business-Outfit? Stimmt ab!

RB/Bauergriffin.com / MEGA Camila Morrone auf dem Weg zu "Jimmy Kimmel Live!"

RB/Bauergriffin.com / MEGA Camila Morrone im November 2019

RB/Bauergriffin.com / MEGA Camila Morrone in Los Angeles

