Anne Hathaway (37) ist zum zweiten Mal schwanger. Die Schauspielerin hat bereits einen dreijährigen Sohn mit ihrem Ehemann Adam Shulman (38) und nun ist der zweite gemeinsame Nachwuchs unterwegs. Der Hollywood-Star lässt es sich auch nicht nehmen seine Fans mit regelmäßigen Schnappschüssen von seiner Baby-Kugel im Netz zu versorgen. Nun teilte die bald Zweifach-Mama ein süßes Pic: Sie zeigt sich ganz natürlich und ungeschminkt mit ihrem Babybauch.

Die Oscar-Preisträgerin feierte am vergangenen Dienstag ihren 37. Geburtstag und nahm diesen als Anlass, sich bei ihren Fans für die Glückwünsche auf Instagram zu bedanken. Sie veröffentlichte ein Selfie, auf dem sie im No-Make-up-Look posiert und ihre wachsende Babykugel mit einer Hand hält. Die "The Dark Knight"-Darstellerin lächelt bis über beide Ohren sichtlich zufrieden in die Kamera. "Ich verspüre so viel Liebe in dieser Geburtstagswoche! Ich möchte jedem für die Blumen und die anderen unglaublichen Geschenke danken!", schrieb sie zu der Aufnahme.

Erst kurz nach der Verkündung ihrer erneuten Schwangerschaft, sprach sie ganz offen im Netz, dass es für sie kein leichter Weg dorthin war. "Für alle, die die Hölle der Unfruchtbarkeit und Empfängnis durchlaufen, es war kein direkter Weg zu meinen beiden Schwangerschaften. Ich sende euch ganz viel Liebe", verriet die TV-Beauty.

Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway

Getty Images Anne Hathaway im Oktober 2019

Getty Images Anne Hathaway

