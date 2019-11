Manchmal hat auch eine Selena Gomez (27) keine Lust auf das Blitzlichtgewitter! Normalerweise zeigt sich die Sängerin in der Öffentlichkeit und auf den roten Teppichen immer top gestylt. Auch bei ihrer großen Promo-Tour in New York im vergangenen Monat präsentierte sie gleich vier aufregende Business-Looks. Doch den Trubel um ihre Person kann die "Wolves"-Interpretin wohl nicht immer ertragen: Jetzt versteckte sich Selena sogar unter ihrem Pullover!

Paparazzi lichteten die Schauspielerin am Donnerstagabend im kalifornischen Burbank ab, als sie gerade ein Tanzstudio verließ. Aber die 27-Jährige wollte in dem Moment – in ihrer legeren Kombination aus großem Wollpullover und weit geschnittener Hose – offenbar nicht vor die Linse geraten. Kurzerhand zog sie sich den Kragen bis an den Haaransatz hoch.

Ob sich Selena einfach mal nach Ruhe sehnte? Schließlich hatte die Künstlerin mit ihren neuen Songs wieder für eine Schlagzeilen-Welle gesorgt: Denn der Text von "Lose You To Love Me" erweckt den Eindruck, dass sie darin die Trennung von Justin Bieber (25) verarbeitet. In einem Interview mit SirusXM hatte der Bühnenstar zudem offenbart, dass sehr viel Schmerz in dem Werk stecke.

Backgrid Selena Gomez im November 2019

Backgrid Selena Gomez im November 2019

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber bei einem Basketballspiel im April 2012 in Los Angeles

