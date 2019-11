Endlich äußert sich Rafi Rachek (29) selbst! Mit seinem Liebesleben sorgt der ehemalige Bachelorette-Kandidat aktuell für eine Menge Wirbel. Gerade erst nahm er an der Datingshow Bachelor in Paradise teil – in der er gestand, nicht auf Frauen, sondern auf Männer zu stehen. Danach tauchten Fotos auf, die den Influencer beim Knutschen mit Prince Charming-Kandidat Sam Dylan zeigen. Was da wohl genau läuft? Jetzt meldet sich Rafi zum ersten Mal bezüglich der Kuss-Fotos zu Wort!

Ob der 29-Jährige zurzeit wirklich in einer Beziehung ist, lässt er weiterhin offen – noch. Auf die Frage, ob die Knutsch-Pics echt sind, antwortet er in seiner Instagram-Story nämlich: "Für mich war es schon sehr intim, mich öffentlich zu outen, was ich nach diesem krass positiven Feedback auch nicht bereue! Und auch zu anderen Dingen werde ich mich öffentlich äußern, wenn die Zeit reif ist." Ob Rafi und Sam also tatsächlich verliebt sind, bleibt weiterhin den Spekulationen der Fans überlassen.

Dass ihm jemand anderes bei dem möglichen Paar-Outing ungefragt zuvorgekommen ist, beschäftigt Rafi allerdings sehr: "Wie ihr sicher verstehen könnt, habe ich selber dafür gesorgt, dass ihr Einblick in meine Privatsphäre bekommt, aber, dass irgendwelche Leute entscheiden, wann ich einen Einblick in meine Intimsphäre gebe, ist respektlos!"

Promiflash Rafi Rachek und Sam Dylan 2019 in Hamburg

