Jetzt sind alle verkuppelt! Die Hochzeit auf den ersten Blick-Experten Markus Ernst, Beate Quinn und Dr. Sandra Köhldorfer haben zwölf Singles zusammengebracht – wobei diese Matches entstanden sind: Cindy und Alexander, Melissa und Philipp, Nicole und David, Jessica und Marc, Christina und Marcel sowie Samantha und Serkan. Wer von ihnen zusammen bleibt, wird sich noch zeigen – doch wir fragen jetzt schon: Welche Paarung der sechsten Staffel hat für euch das größte Potenzial zum Traumpaar?

Cindy und Alex

Diese beiden haben schon einige Höhen und Tiefen hinter sich: Cindy und Alex heirateten in der ersten Folge. Eigentlich sprühten zwischen der Psychologiestudentin und dem Account-Manager sofort die Funken. Doch auch die ersten Probleme traten bereits auf. Denn das Paar konnte sich bisher nicht einigen, wo es in Zukunft leben will: Alex' Heimat ist Essen, Cindy lebt in Berlin. Aber trotz einiger Streitereien während ihrer Flitterwochen wollen sie weiter an ihrer Ehe arbeiten!

Philipp und Melissa

Bei den beiden Hamburgern läuft es offenbar wie am Schnürchen. Bisher blieben zwischen der 26-Jährigen und ihrem Ehemann die Konflikte aus. Im Gegenteil: Immer wieder turteln sie, kuscheln miteinander oder tauschen zärtliche Küsse aus. Auch im Promiflash-Interview schwärmten sie: "Wir harmonieren super miteinander und können einander jetzt schon blind vertrauen." Sogar Baby-Gerüchte kursieren bereits über das Paar.

Nicole und David

Nicht so rosig sieht es momentan zwischen Nicole und David aus. Kurz nach ihrer Trauung zeigten sich beide noch glücklich über ihr Match, doch während der Flitterwochen in Südafrika stellte sich erste Ernüchterung ein: Die beiden Eheleute sind noch nicht verliebt ineinander. "Ich mag David sehr gerne, aber aktuell habe ich noch keine Schmetterlinge im Bauch. Ich hätte mir von dem Experiment mehr erhofft", erklärte die Düsseldorferin in der Sendung. Kann sich das Blatt bei den beiden noch wenden?

Jessica und Marc

Besser hätte die Ehe von Jessica und Marc nicht starten können: Die zwei Tattoo-Liebhaber gaben sich in der vierten Folge das Jawort. Nachdem der 27-Jährige seine Braut erblickt hatte, kam er aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: "Als diese wunderschöne Frau durch die Tür gekommen ist, ist mir sofort ihr strahlendes Lächeln aufgefallen." Auch Jessica war glücklich über ihren Partner.

Marcel und Christina

Sie sind schon gematcht, müssen allerdings noch vor den Traualtar treten: Marcel und Christina. Aber warum wurden gerade diese zwei Singles miteinander verkuppelt? "Die beiden leben die gleichen Werte", findet Sexualtherapeutin Beate. Ihrer Meinung nach werden sie sich auch äußerlich sehr attraktiv finden. Psychoanalytikerin Sandra ist von dem Match ebenfalls überzeugt. "Sie haben in der Vergangenheit ähnlich schlechte Partnerwahlentscheidungen getroffen, weil sie ein ähnlich schlechtes Selbstwertgefühl haben", meinte die gebürtige Österreicherin.

Samantha und Serkan

Auch Samantha und Serkan müssen sich noch trauen. Laut der Experten sollten sie aber perfekt zusammenpassen – trotz einiger Schwierigkeiten, die auftreten könnten. "Es gibt auch Konfliktpotenzial. Samantha kann schnell aus der Haut fahren, aber ich denke, dass Serkan das ausgleichen kann", erklärte Markus Ernst.

