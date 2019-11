Dieses Dreiergespann trennt so schnell nichts! Seitdem Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (30) sich im Sommer das Jawort gegeben haben, ist auch Zwillingsbruder Bill (30) kaum noch von deren Seite wegzudenken. Immer wieder strahlen die drei zusammen bei Events um die Wette und geben oft ein stylishes Trio ab – so auch vor wenigen Tagen erst wieder: Bei einer Charity-Gala überraschte Familie Kaulitz-Klum erneut gemeinsam auf dem roten Teppich!

Bei der Wohltätigkeitsveranstaltung der Organisation The Trevor Project begeisterte das Model am Sonntag an der Seite ihres Gattens und ihres Schwagers in einem weißen Fransenkleid auf dem Red Carpet. Mit farblich abgestimmten Acces­soires legte die vierfache Mama einen regelrechten Glamour-Auftritt hin. Die Zwillinge hingegen setzten auf legere Looks, wobei Bill mit seiner Leder-Leggins noch etwas tiefer in die Style-Kiste griff als sein Bruder Tom.

Die Germany's next Topmodel-Jurorin versteht sich seit der Hochzeit vor allem mit Bill gut. Zusammen sind die beiden Teil der neuen Show Queen of Drags – und die Zusammenarbeit scheint super positiv zu verlaufen. "Ich glaube, es kann nichts Besseres geben, weil, wir sind total entspannt miteinander, wir freuen uns aufeinander", schwärmte der 30-Jährige über seine Schwägerin in einem Interview.

Getty Images Heidi Klum, Unternehmerin

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz in Beverly Hills, November 2019

© ProSieben / Martin Ehleben Bill Kaulitz, Heidi Klum und Conchita Wurst bei "Queen of Drags"

