Musiker und Frontsänger Bill Kaulitz (30) von der Band Tokio Hotel packt gerade ein ziemlich heisses Show-Eisen mit an: Er sitzt zur Zeit mit in der Jury von Queen of Drags. Dabei hat er gerne seinen Zwillingsbruder Tom (30) nahe bei sich. Ebenfalls jetzt immer an seiner Seite und auch als Juror mit in der Show dabei: Das neue Mitglied der Kaulitz-Familie, seine Schwägerin Heidi Klum (46)! Zum Showauftakt sprach der Musiker von der Unterstützung durch Freunde und Familie – und schwärmte dabei besonders von der Zusammenarbeit mit Heidi!

"Ich liebe es, immer mit Freunden und Familie zu arbeiten", verriet Bill gegenüber Red. Besonders die dann herrschende Stimmung gefalle dem 30-Jährigen: "Ich glaube, es kann nichts Besseres geben, weil wir sind total entspannt miteinander, wir freuen uns aufeinander", erklärte der Künstler die familiäre Atmosphäre – Auseinandersetzungen könne man da ausschließen. "Streiten tun wir überhaupt nicht!",so der Juror. Dennoch seien sich der Kaulitz-Twin und seine Schwägerin hin und wieder uneinig, doch das gehöre einfach dazu!

Im Mai letzten Jahres machte die Germany's next Topmodel-Chefin ihre Beziehung zu Bills Bruder, Tokio Hotel-Bandmitglied Tom Kaulitz öffentlich. Das Paar gab sich am dritten August dieses Jahres das Jawort. Das Verhältnis zwischen dem frisch vermählten Ehepaar und Toms Bruder Bill könnte offenbar nicht besser sein – das Trio wurde bereits mehrfach gemeinsam abgelichtet und scheint sich blendend zu verstehen.

© ProSieben / Martin Ehleben Bill Kaulitz, Heidi Klum und Conchita Wurst bei "Queen of Drags"

Splash News Bill Kaulitz im November 2019

Getty Images Tom Kaulitz mit seiner Frau Heidi Klum und Zwillingsbruder Bill Kaulitz, Oktober 2019

