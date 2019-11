Hat Robbie Williams (45) etwa noch mehr royale Freunde? Der Musiker ist seit Jahren eng mit Prinzessin Eugenie (29) und ihrer Mutter Sarah Ferguson (60) befreundet. Der "Angels"-Interpret war auch zu Eugenies Hochzeit 2018 eingeladen – seine Tochter Theodora Rose Williams (7) durfte bei diesem Anlass sogar als Blumenmädchen in die Kirche spazieren. Ob der Künstler bei dieser Gelegenheit auch gute Kontakte zu Eugenies blaublütiger Verwandtschaft knüpfen konnte? Bei einem aktuellen Auftritt scheint er sich nämlich bestens mit ihrem Cousin Prinz William (37) zu verstehen!

Der ehemalige Take That-Sänger war am Montag zu der jährlichen Royal Variety Performance im Palladium Theater in London eingeladen. Und dort wurde er, wie die anderen Gäste auch, von Gastgeber Prinz William und seiner Gattin Herzogin Kate (37) begrüßt. Doch das Gespräch zwischen Will und Rob wirkte besonders vertraut. Die beiden gaben sich nicht nur die Hand, sie hielten sich freundschaftlich an den Armen. Und scheinbar machten sie auch kleine Scherzchen – denn beide wirkten richtig gelöst und lachten gemeinsam.

Ob Robbie und William wirklich dicke Kumpels sind – oder ihnen einfach der Anlass des Treffens ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat? Denn die Charity-Veranstaltung war ein ebenso fröhliches wie freudiges Ereignis: Bei der spektakulären Show zur Unterstützung von Entertainern wurden Gesang und Tanz aufgeführt. Und die Moderatoren brachten das Publikum mit neckischen Sprüchen über die royale Familie zum Lachen. Beim Event wurden zudem Spenden gesammelt, die einer Kinderstiftung zugutekommen.

Royalfoto; ActionPress Prinz William und Robbie Williams in London im November 2019

Getty Images Prinz William und Robbie Williams bei der Royal Variety Performance in London 2019

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei der Royal Variety Performance

