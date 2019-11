Kaia Gerber (18) und Pete Davidson (26) verstecken ihre Liebe endlich nicht mehr! In den vergangenen Wochen wurden das Nachwuchs-Model und der Comedian immer wieder gemeinsam gesichtet. Innige Gespräche beim Brunch oder süße Kuscheleinheiten im Auto – die Tochter von Cindy Crawford (53) und der Witzbold scheinen auf dem besten Weg in eine romantische Beziehung zu sein. Nun dürften selbst die letzten Zweifler verstummen: Kaia und Pete wurden Anfang der Woche beim öffentlichen Knutschen ertappt!

Aktuelle Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Laufstegschönheit und den Ex von Ariana Grande (26) am Montagabend bei einem Konzert von Charlotte Lawrence (19) in New York. Schon bei ihrer Ankunft an der Location hatten Paparazzi das Paar abgelichtet – in der Halle ging es dann ans Eingemachte: Auf mehreren Schnappschüssen küssen die Turteltauben sich total verknallt, schmusen und können kaum die Finger voneinander lassen!

Kaia und Pete haben ihre Beziehung bisher nicht offiziell gemacht. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 18-Jährige zwar einen Clip des besagten Konzerts – ihren mutmaßlichen Lover präsentierte sie darauf jedoch nicht.

Splash News Pete Davidson und Kaia Gerber in New York, November 2019

Backgrid/Action Press Kaia Gerber und Pete Davidson im November 2019

Getty Images Kaia Gerber, Model

